Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером

БАКУ/Trend/ - C начала российско-украинской войны мы получили запросы от более чем 10 европейских стран относительно поставок газа или их увеличения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды» в Баку.

«Мы работаем над этим вопросом. Не случайно Европейская комиссия называет Азербайджан «надежным партнером». Дело в том, что мы всегда были надежным партнером». Мы экспортируем нефть, нефтепродукты, природный газ, электроэнергию, продукты нефтехимической промышленности на международные рынки, включая европейские», - подчеркнул глава государства.