Президент Ильхам Алиев: Азербайджан планирует экспортировать «зеленую» энергию

БАКУ/Trend/ - Азербайджан планирует экспортировать «зеленую» энергию.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды» в Баку.

«Международная финансовая корпорация уже утвердила окончательную оценку нашего потенциала по выработке ветровой энергии в Каспийском море — он составляет 157 ГВт, не говоря уже о 40 ГВт на суше. Так что это будущее мировой энергетики, это будущее Азербайджана. Энергопереход здесь развивается очень быстро», - подчеркнул глава государства.