Подвергая обстрелу позиции азербайджанской армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе - минобороны

БАКУ/Trend/ - Систематически подвергая обстрелу наши позиции, вооруженные силы Армении провоцируют азербайджанскую армию на ответный огонь, тем самым пытаясь сформировать неправильное мнение у представителей гражданской миссии Европейского союза, действующей на условной границе, предпринимаются попытки искусственного нагнетания напряженности в регионе.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает в четверг Trend.

"Еще раз заявляем, что вся ответственность за возможные провокации с армянской стороны и, как следствие, людские потери лежит на военно-политическом руководстве официального Иревана", - говорится в сообщении минобороны.

Отметим, что с 21:30 8 марта до 04:15 9 марта позиции азербайджанской армии на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе подвергались обстрелу 23 раза.