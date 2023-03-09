Азербайджан - стратегический партнер Грузии - Георгий Маргвелашвили

БАКУ /Trend/ - Грузия всегда поддерживала братский Азербайджан в вопросе территориальной целостности. Азербайджан - наш стратегический партнер.

Об этом в интервью Trend в рамках X Глобального Бакинского форума заявил бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Экс-президент подчеркнул растущий авторитет Глобального Бакинского форума.

"Здесь обсуждаются вопросы, которые беспокоят мир", - сказал бывший президент.

Он выразил надежду, что в результате усилий стран Южного Кавказа в регионе будет установлена стабильность.

"Усилия Президента Ильхама Алиева направлены на достижение мира и стабильности в регионе. Грузия также прилагает все усилия в этом направлении", - добавил бывший президент Грузии.

Отметим, что 9 марта под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Также основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.