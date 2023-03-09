Азербайджан продолжит принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и безопасности - МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Заявление МИД Армении от 8 марта 2023 года, очередное проявление лжи и клеветы против Азербайджана, призванное завуалировать оккупационную политику, проводимую этой страной в течение почти 30-летнего периода, и провокации, совершаемые против Азербайджана и азербайджанцев в постконфликтный период.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу ложного заявления МИД Армении от 8 марта.

В комментарии отмечается, что Армения лицемерно отрицает очевидные факты, зафиксированные камерами видеонаблюдения подразделений ВС Азербайджана и продемонстрированные Министерством обороны Азербайджана, доказывающие использование дороги Ханкенди-Халфали-Туршсу транспортными средствами ВС Армении в военных целях.

"Является недопустимым, что Армения, грубо нарушавшая нормы международного права в течение последних 30 лет и пункты трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года после войны 2020 года, обвиняет Азербайджан, территории которого в нарушении взятых на себя обязательств она оккупировала."

Точно так же недопустимо, что Армения, в попытках исказить последнее решение Международного суда и представить свои мечты как реальность, предъявляет претензии о якобы уклонении Азербайджаном от исполнения принятых решений.

Абсурдным является то, что Армения, которая с момента обретения независимости, вопреки нормам и принципам международного права, осуществляла военную агрессию и массовые убийства на международно признанных территорий Азербайджана, разрушила оккупированные ею города и сотни сел, проводила этнические чистки против азербайджанцев, изгоняла сотни тысяч людей со своих родных земель, препятствовала миссиям международных организаций в регионе, теперь апеллирует к международному праву и обращается к международным организациям, утверждая, что Азербайджан якобы готовится провести “этническую чистку” и “геноцид” против армянского населения региона.

Что касается утверждения Министерства иностранных дел Армении о якобы отсутствии армянских вооруженных сил на азербайджанских территориях, мы еще раз напоминаем, что Армения не только сейчас, но и на протяжении 30-летнего периода оккупации пыталась доказать, что они не оккупировали азербайджанские территории. В то время как известны факты оккупации азербайджанских территорий Арменией, размещение ее сил на оккупированных территориях Азербайджана, доставка основной импортируемой военной техники на территорию Азербайджана, подчинение всех сил министру обороны Армении, а также возбуждение уголовных дел в отношении многих военнослужащих на территории Армении.

Вместе с тем, политическое руководство Армении признает, что армянские силы до сих пор не выведены с территории Азербайджана. Не покинули они территорию нашей страны вопреки объявлению о выводе их в сентябре 2022 года. Что касается обязательства о том, какие силы выводятся с территории Азербайджана, еще раз напоминаем, что согласно пункту 4 Заявления от 10 ноября 2020 года, с территории Азербайджана должны быть выведены все армянские вооруженные силы, и манипуляции в этом вопросе недопустимы.

В целях предотвращения агрессивной политики и незаконных действий армянской стороны в отношении Азербайджана в начале Лачынской дороги необходимо создание погранично-контрольного пункта пропуска.

Азербайджан и впредь будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и безопасности"