Инвестиции в здравоохранение также влияют на устойчивое развитие - гендиректор ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Инвестиции в здравоохранение оказывают влияние на устойчивое развитие, мы также можем использовать это для защиты прав человека.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 9 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время выступления в формате видеоконференции на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума.

Он выразил уверенность в том, что форум будет эффективным и окажет положительное влияние на решение обсуждаемых проблем, а также поблагодарил Президента Азербайджана и Международный центр Низами Гянджеви за организацию форума.

Отметим, что 9 марта под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды», в котором приняли участие представители многих стран, а также влиятельных международных организаций. Так, в форуме принимают участие 4 президента, 2 премьер-министра, 6 спикеров и министров, руководители 5 структур ООН, 25 экс-президентов, 21 бывший премьер-министр, заместители министров иностранных дел 23 стран, в целом 360 представителей из 61 страны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)