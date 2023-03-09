Азербайджан является важным и надежным партнером ЕС - Президент Латвии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важным и надежным партнером Европейского союза.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам Президент Латвии Эгилс Левитс в рамках X Глобального Бакинского форума.

Говоря о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, Левитс отметил, что на встрече обсуждались взаимосвязи двух стран, экономические и политические отношения.

"В частности, я должен отметить роль Азербайджана в вопросе энергоснабжения. Мы продолжим предпринимать шаги для развития связей между Латвией и Азербайджаном. ЕС ищет новых поставщиков для обеспечения энергетической безопасности. Связи между ЕС и Азербайджаном в этом направлении находятся на высоком уровне", - сказал он.

Отметим, что 9 марта под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждений будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)