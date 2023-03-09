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МИД Азербайджана обнародовал число пострадавших в результате разрыва мин

Политика Материалы 9 марта 2023 16:09 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана обнародовал число пострадавших в результате разрыва мин

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БАКУ /Trend/ - Минный террор, осуществляемый Арменией, продолжает уносить жизни азербайджанцев.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Отмечается, что сегодня мирный житель Азербайджана был тяжело ранен в результате разрыва мины. Тем самым число погибших и раненых от разрыва мин в период после войны 2020 года достигло 284 человек.

"Международные партнеры не должны оставаться равнодушными к террору, осуществляемому Арменией!"- говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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