X Глобальный Бакинский форум продолжил работу панельными заседаниями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 марта после церемонии открытия, X Глобальный Бакинский форум продолжил работу панельными заседаниями.

Как сообщает в четверг Trend, на первом панельном заседании на тему "Построение устойчивости в разделенном мире: ее влияние на глобальный мир", проведенном в модерации ведущего и корреспондента телеканала "TRT World" Джафара Хаснейна, был впервые продемонстрирован видеоролик, подготовленный Международным центром Низами Гянджеви. Также минутой молчания почтили память погибших в результате землетрясения в Турции.

Президент Латвии Эгилс Левитс, выступая на заседании, заявил, что ключевым вопросом для государств и отдельных лиц является безопасность.

"В качестве примера внешних угроз, конфликтов, происходящих в мире, можно привести, в частности, войну между Россией и Украиной. Впервые наше международное мероприятие отреагировало на эту войну. Мы не должны допустить, чтобы в мире разгорались войны. Конфликты, происходящие в мире, изменили многие планы стран", - сказал он.

В то же время, подчеркивая, что изменение климата во всем мире носит опасный характер, Левитс отметил, что изменение климата сейчас является одной из основных проблем в нашем мире.

"Необходимо приложить усилия для его устранения. Важно обеспечить международное право, которое является основой правового государства и мира во всем мире", - добавил он.

Керри Кеннеди - президент Центра по правам человека Роберта Кеннеди рассказала о войне между Россией и Украиной, и важности создания международного трибунала.

«Мы здесь, чтобы изменить мир прямо сейчас. Мы должны работать ради справедливоти и мира», — сказала Кеннеди.

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший президент Латвии (1999-2007) Вайра Вике-Фрейберга отметила, что для соблюдения прав человека должны быть разработаны стандарты международного права. Соблюдение этих законов - важный способ избежать хаоса. Разделяя свое мнение о силах НАТО, она отметила, что Латвия также имеет вооруженные силы и соответствует определенным стандартам. Эти силы не используются для войн или хаоса.

Бывший премьер-министр Норвегии (1997-2000 и 2001-2005) Кьелл Магне Бондевик в своем выступлении отметил, что нынешняя ситуация отличается от той, что была после Второй мировой войны. Вот почему так важно более сильное региональное сотрудничество между странами.

Подчеркнув, что это сотрудничество может принести больше единства, он сказал, что нас защищает НАТО, этом нет никаких сомнений, также велика роль Европейского союза, неправительственных организаций и религии.

"Религия может стать основой мира. Поэтому миссия представителей религии очень велика. Мы знаем, что демократия и война противоположны, демократия-это партнер построения мира, мы должны работать для обеспечения мира"- сказал Бондевик.

Бывший президент Швейцарии (2007-2011) Мишлин Кальми-Ре в своем выступлении сказала, что мы ищем выход для достижения мира, мы пытаемся привести мир в докризисное состояние.

"К нам медленно приближается новый миропорядок. Что может дать нам мир? Нам трудно это предвидеть", - сказала она.

Подчеркнув, что в международных отношениях очень важны миропорядок и международное право, Кальми-Ре подчеркнула, что после начавшейся войны между Россией и Украиной оказалось, что ООН больше не является сверхсилой, гарантирующей мир.

Бывший президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко выразил уверенность, что его страна одержит победу в войне. Он сказал, что сейчас главным вопросом является сотрудничество.

"Нам важно создать новую систему безопасности в мире"- сказал он.

Панельное заседание продолжилось обсуждениями.

(Перевод: Фидан Мустафаева)