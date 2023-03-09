Президент Ильхам Алиев: Азербайджан высоко ценит поддержку Саудовской Аравии в вопросе территориальной целостности

БАКУ /Trend/ - Азербайджан высоко ценит поддержку Саудовской Аравии в вопросе территориальной целостности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 9 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателя Правления Центра исламских исследований имени Короля Фейсала Саудовской Аравии принца Турки Аль Фейсала Аль Сауда.

Глава государства выразил принцу Турки Аль Фейсалу Аль Сауду признательность за вчерашнюю поездку на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил морально-политическую поддержку, оказанную Саудовской Аравией нашей стране в вопросе территориальной целостности Азербайджана, в том числе во время 44-дневной Отечественной войны и поствоенный период.

Принц Турки Аль Фейсал Аль Сауд поздравил главу государства с широкомасштабными работами по восстановлению и реконструкции, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Гость сказал, что поездка на освобожденные от оккупации территории произвела на него глубокое впечатление.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией и выражена уверенность в дальнейшем расширении связей.