Азербайджан очень успешно председательствует в Движении неприсоединения - Волкан Бозкыр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан очень успешно председательствует в Движении неприсоединения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал 75-й президент Генеральной Ассамблеи ООН, бывший министр Турции по делам ЕС, член турецкого парламента Волкан Бозкыр.

Он отметил, что за период председательства Азербайджан представил свою точку зрения.

Отметим, что 9 марта под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Также основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.