Создание Международного центра Низами Гянджеви является очень важной инициативой - Винни Бьянима (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Создание Международного центра Низами Гянджеви является очень важной инициативой.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказала исполнительный директор Объединенной программы ООН по борьбе с вирусом иммунодефицита человека/синдромом приобретенного иммунодефицита человека (UNAIDS) Винни Бьянима в ходе встречи с Президентом Ильхамом Алиевым.

Поздравив главу государства с успешной деятельностью в качестве председателя Движения неприсоединения и прекрасной организацией в Баку Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, Винни Бьянима подчеркнула, что Движение играет очень важную роль в сегодняшних международных отношениях.

Подчеркнув успехи Азербайджана в области здравоохранения, в том числе в борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИД, она отметила серьезные достижения в осуществлением Целей устойчивого развития в этой сфере. Она попросила поддержки Азербайджаном проектов, которые возглавляемая ею организация планирует реализовать на африканском континенте и в других странах.

(Перевод: Фидан Мустафаева)