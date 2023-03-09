В Центре Гейдара Алиева открылась выставка "Между небом и землей" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 марта в Центре Гейдара Алиева состоялось открытие совместной азербайджано-латвийской выставки "Между небом и землей".

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии приняли участие находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс, помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров, временный поверенный в делах Латвии в стране Вия Буша и другие официальные гости.

Выставка, организованная совместно с посольством Латвии в Азербайджане, охватывает поэзию гениального поэта Мовланы Джалаладдина Руми. Идеи Руми, жившего и творившего в XIII веке, были посвящены достижению духовного подъема и совершенства. На выставке представлены работы Иевы Крумина (Ieva Krūmiņa) из Латвии и всемирно известного фотографа Резы Дегати (Reza Deghati)

Выступая на церемонии открытия выставки, временный поверенный в делах Латвии Вия Буша отметила, что сегодняшнее мероприятие является важным событием для ее страны. Она отметила, что это результат совместных усилий обеих стран, и выставка демонстрирует сходство между нашими народами.

Вия Буша довела до внимания, что посольство Латвии в Азербайджане придает особое значение проектам в области искусства. В то же время посольство вносит свой вклад в культурные связи между Латвией и Азербайджаном, диалог в этом направлении. Таким образом, благодаря проведению таких мероприятий в Азербайджане пропагандируется изобразительное искусство Латвии. С открытием этой выставки будет сделан очередной шаг в области культурного сотрудничества.

Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс отметил, что название выставки выбрано правильно и нацелено на то, чтобы объединить разные народы и культуры. Он сказал, что сегодня никто не хочет жить в однообразном, глобальном культурном контексте. Должна сохраняться уникальная культура каждого народа. Национальные культуры основаны на традициях, но эти традиции необходимо развивать. Национальные культуры должны быть открыты для идей, выдвинутых другими культурами. Назвав эту выставку ярким примером мостов между нашими странами, Президент Латвии поблагодарил Центр Гейдара Алиева за организацию мероприятия. Он отметил, что здание Центра Гейдара Алиева является одним из красивейших образцов современной архитектуры. Эгилс Левитс подчеркнул, что проводя такие совместные культурные мероприятия, мы становимся еще ближе друг к другу.

Автор Иева Крумина, чьи работы представлены на выставке, выразила удовлетворение участием в открытии выставки в грандиозном пространстве - Центре Гейдара Алиева и продемонстрировала свои работы. Информируя о своих работах, Иева Крумина отметила, что создала 43 иллюстрации в восточном стиле, сохраняя традиции миниатюры на максимально высоком уровне. "В мыслях обоих народов много общего. Искусство сближает нас. Это означает, что идеи, которые мы разделяем, могут быть восприняты друг другом", - подчеркнула она.

Известная художница Иева Крумина является членом латвийской Академии художеств и Ассоциации художников-текстильщиков Латвии. Иева Крумина в своем творчестве опирается на цитату известного латвийского поэта и писателя Иманта Зиедониса "Без любви не живите, без любви мир ничтожен!", стараясь изучить похожие, общие черты между народами, и когда мы смотрим на ее работы, мы видим себя в этих произведениях искусства. Ее творения передают людям послание "починить" наш мир "нитями любви".

Всемирно известный фотожурналист Реза Дегати освещает, наряду с войнами, военными конфликтами, также красоты человечества. Его работы публиковались в журналах National Geographic, Time, Stern, Newsweek, Paris Match. Он является автором 30 книг и обладателем множества наград. Работа Дегати, в которой идеи Руми, вращающиеся вокруг мистического танца, передают тему круговорота энергии между землей и небом, была представлена на обложке журнала National Geographic в 1994 году. Он является обладателем французского ордена "За заслуги" и ордена Азербайджана "Достлуг".

Выставка в Центре Гейдара Алиева продлится до 3 апреля.