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Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)

Политика Материалы 10 марта 2023 10:04 (UTC +04:00)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с начальником штаба Командования Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенантом Мустафой Огузом посетила Н-скую воинскую часть, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала гости возложили цветы к памятнику Общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву на территории воинской части.

Гостям был представлен брифинг об истории, основных направлениях деятельности воинской части и сотрудничестве между НАТО и Азербайджаном, состоялся обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества.

Затем делегация, ознакомившаяся с боевыми средствами, находящимися на вооружении воинской части, была подробно проинформирована об их тактико-технических характеристиках.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
Делегация НАТО посетила Н-скую воинскую часть в Азербайджане (ФОТО)
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