В рамках Глобального Бакинского форума состоялось четвертое панельное заседание (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках X Глобального Бакинского форума состоялось четвертое панельное заседание на тему "Построение новой глобальной структуры здравоохранения: продвижение, обеспечение, защита, укрепление и воздействие на здоровье".

Как сообщает в пятницу Trend, на панельном заседании, проведенном под модерацией экс-президента Болгарии Росена Плевнелиева, выступили министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, исполнительный директор Объединенной программы ООН по борьбе с вирусом иммунодефицита человека/синдромом приобретенного иммунодефицита человека (UNAIDS) Винни Бьянима, заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии Наджат Мухтар, экс-президент Монтенегро Филип Вуянович, бывший министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия, бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что мы постепенно восстанавливаем нашу жизнь после пандемии.

"Мы дали более 300 рекомендаций по COVID-19. Создан Фонд помощи в связи с пандемией COVID-19. Государства объединились и признали, что, здоровье - это право каждого, невзирая на финансовые возможности",- сказал он.

Экс-президент Монтенегро Филип Вуянович заявил, что вакцинное неравенство привело к смерти 1,3 миллиона человек.

"Неудачи современных государств заключались в том, что они ставили прибыль выше жизненных интересов общества. Чтобы обеспечить лучшую систему здравоохранения, мы не должны опираться только экономические и политические интересы",- сказал он.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что здоровье - это фундаментальное право человека.

"Финансовые ресурсы должны использоваться равномерно. Медицинские услуги должны быть более доступными. Роль частного сектора в обеспечении здравоохранения неоспорима. Система здравоохранения в ряде стран является недоступной. Мы призываем к соблюдению приоритетов здравоохранения. Необходимо предпринять шаги для обеспечения устойчивости, чтобы мы могли быть готовы к таким опасностям в будущем",- сказал он.

Бывший министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия подчеркнул, что в других странах смертность от этой болезни в 5 раз выше, чем в Азербайджане.

"Здоровье людей - это инвестиция в будущее. Европейское политическое сообщество также должно показать свою приверженность к этому",- сказал Лагумджия.

В своем видеообращении бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун отметил, что пандемия отвлекла нас от других болезней.

"Проблемы в сфере здравоохранения все еще остаются. Пандемия привела к большой смертности. Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать этого в будущем. Если мы не предпримем необходимые меры, в будущем мы столкнемся с более серьезными проблемами. Страны должны выделять достаточное финансирование на здравоохранение. Мобилизация ресурсов может решить эту проблему",- сказал он.

Панельное заседание продолжилась обсуждениями.

(Перевод: Фидан Мустафаева)