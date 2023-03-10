В рамках Глобального Бакинского форума затрагиваются и обсуждаются актуальные проблемы - Гордон Браун (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках Глобального Бакинского форума затрагиваются и обсуждаются актуальные проблемы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в видеообращении к участникам панельной сессии X Глобального Бакинского форума.

"Проблемы в сфере здравоохранения все еще остаются. Пандемия привела к большой смертности. Мы должны сделать все возможное, чтобы этого избежать. В противном случае в будущем мы столкнемся с более серьезными проблемами. Страны должны выделять достаточное финансирование на здравоохранение. Мобилизация ресурсов может решить эту проблему",- сказал он.

Отметим, что под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви 9 марта начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему “Мир сегодня: вызовы и надежды”.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)