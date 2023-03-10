Глобальный Бакинский форум, проходящий при поддержке Президента Ильхама Алиева, превратился в очень важную платформу – экс-гендиректор ИСЕСКО (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум, проходящий при поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева, превратился в очень важную платформу.

Об этом сказал в пятницу в эксклюзивном интервью Trend бывший генеральный директор ИСЕСКО, член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри.

Он отметил, что X Глобальный Бакинский форум играет важную роль в критическое время, через которое вынужден проходить мир.

"Сейчас мир сталкивается со многими серьезными проблемами. Бакинский Глобальный форум способствует обеспечению стабильности и мира не только в регионе, но и во всем мире. Ежегодно на этот форум приезжают президенты, министры многих государств, руководители крупных организаций и делятся своими идеями, опытом. Обстановка, рабочая атмосфера, круг участников, обсуждаемые вопросы, актуализация текущих проблем - Глобальный Бакинский форум является прекрасной платформой для решения глобальных проблем", - сказал аль-Тувейджри.

Отметим, что на форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)