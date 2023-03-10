Смертность от COVID-19 в Азербайджане невелика по сравнению с другими странами - Златко Лагумджия (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Смертность от COVID-19 в Азербайджане невелика по сравнению с другими странами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал бывший министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия, в ходе панельного заседания X Глобального Бакинского форума на тему "Построение новой глобальной структуры здравоохранения: продвижение, обеспечение, защита, укрепление и воздействие на здоровье".

Он отметил, что в других странах смертность от этой болезни в 5 раз выше, чем в Азербайджане.

"Здоровье людей - это инвестиция в будущее. Европейское политическое сообщество также должно показать свою приверженность к этому",- сказал Лагумджия.

Он также отметил, что Азербайджан богат нефтью и газом, но страна поставил перед собой задачу развития возобновляемых источников энергии.

Отметим, что на форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)