По вопросам восстановления Карабаха проведено свыше 60 заседаний

ЗАНГИЛАН /Trend/ - По вопросам восстановления Карабаха соответствующими рабочими группами проведено свыше 60 заседаний.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана, руководитель секретариата Координационного штаба, Нусрат Сулейманов, в пятницу на 62-м заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

По его словам, в Карабахе по восстановлению освобожденных территорий созданы 11 рабочих групп.

«Как вы знаете, в прошлом году была принята I государственная программа «Большого возвращения» на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Эта программа предусматривает проведение 260 государственных мероприятий», - сказал он.

Сулейманов сказал, что рабочие группы и проведение предварительных заседаний способствует эффективной реализации планируемых проектов.

«Сегодня по Карабаху ведутся масштабные работы по проектированию восстановления сел, инфраструктуры и других объектов. Опыт рабочих групп и проведение заседаний позволит нам наиболее эффективно восстановить территории и скорее переселить наших граждан в их родные дома», - добавил он.