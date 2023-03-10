В день рождения академика Зарифы Алиевой в Центре Гейдара Алиева состоится концерт инструментального ансамбля "Дан улдузу"

БАКУ /Trend/ - 28 апреля в Центре Гейдара Алиева состоится концерт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. На концерте, организуемом Фондом Гейдара Алиева, выступит легендарный инструментальный ансамбль "Дан улдузу".

Как сообщает в пятницу Trend, на концерте в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра будут исполнены любимые песни из репертуара ансамбля "Дан улдузу". В программу вечера входят произведения Джахангира Джахангирова, Эльзы Ибрагимовой, Эмина Сабитоглу, Саида Рустамова, Шафиги Ахундовой, Тофига Гулиева и других композиторов, народные песни.

Инструментальный ансамбль "Дан улдузу" был создан пианисткой, заслуженным деятелем искусств Гюларой Алиевой. Ансамбль "Дан улдузу" при Азербайджанском государственном телевидении с первого дня завоевал сердца зрителей, полюбился им. Гюлара Алиева соединила в этом ансамбле свою любовь к классической и национальной музыке, а также к искусству мугама. А название "Дан улдузу" для ансамбля предложил народный поэт Наби Хазри, работавший в то время заместителем председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Азербайджана. Выступления ансамбля "Дан улдузу", за короткое время ставшего ведущим музыкальным коллективом, на государственных мероприятиях, концертах, во время зарубежных гастролей неизменно встречались аплодисментами.

Солистами "Дан улдузу" были Акиф Исламзаде, Эльмира Рагимова, Флора Керимова, Хадиджа Аббасова, Гусейнага Хадыев, Лейла Шарифова, Мамедбагир Багирзаде, Шовкет Алекперова, Ялчин Рзазаде, Зулейха Мирисмаилова и другие знаменитости. А в 1975 году на ряде концертов вместе с "Дан улдузу" выступила Зейнаб Ханларова. Ансамбль работал с Эльзой Ибрагимовой, Эмином Сабитоглу, Огтаем Кязыми, Огтаем Раджабовым, Рамизом Миришли, Тофигом Гулиевым и другими известными композиторами. Все песни в исполнении ансамбля быстро становились популярными. Художественный руководитель ансамбля Гюлара Алиева, поспособствовавшая формированию известных творческих личностей того времени, приглашала в коллектив и талантливую молодежь, выступавшую в регионах, оказывала поддержку в раскрытии их творческого потенциала.

После ухода Гюлары Алиевой из жизни ансамбль "Дан улдузу" носит ее имя. В настоящее время художественным руководителем ансамбля является заслуженный артист Тариэль Аббасов.