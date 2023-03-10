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Расширены полномочия Министерства экономики Азербайджана

Политика Материалы 10 марта 2023 16:15 (UTC +04:00)
Расширены полномочия Министерства экономики Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ О внесении изменений в Указ от 19 марта 2007 года № 555 "О некоторых мерах в связи с применением Закона Азербайджанской Республики "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

Как сообщает в пятницу Trend, Указом в пункте 1.2 Указа от 19 марта 2007 года № 555 "О некоторых мерах в связи с применением Закона Азербайджанской Республики "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", слова "Министерство энергетики" заменяются словами "Министерство экономики".

Согласно пункту 1.2 настоящего указа, полномочия "соответствующих государственных органов" осуществляют в пределах своей компетенции Министерство финансов, Министерство энергетики и Центральный банк Азербайджана. Настоящим указом полномочия Министерства энергетики будет осуществлять Министерство экономики Азербайджана.

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