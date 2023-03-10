Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 10 марта 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со старшим советником Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние переговорного процесса по мирному договору между Азербайджаном и Арменией, вопросы, вытекающие из встречи лидеров в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, вопросы обеспечения коммуникаций для беспрепятственного проезда в Нахчыван, текущая ситуация и перспективы процесса делимитации.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о невыполнении Арменией своих обязательств в рамках трехстороннего заявления, невыводе ею полностью своих сил с территорий Азербайджана, регулярном совершении ею военных провокаций. Глава МИД также проинформировал собеседника о позиции страны по вопросу реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)