Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в налаживание культурного моста между Западом и Востоком

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вносит вклад в налаживание культурного моста между Западом и Востоком.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 10 марта Президент Ильхам Алиев, принимая лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьярти.

Подчеркнув, что наша страна вносит вклад в налаживание культурного моста между Западом и Востоком, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан регулярно организует важные международные мероприятия. Он сообщил, что в следующем году планируется провести совместно с ООН Форум по межкультурному диалогу.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан является мультикультуральным государством, представители различных культур и религиозных конфессий исторически сосуществовали в нашей стране в условиях мира. Тем самым Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций.

Коснувшись значения Х Глобального Бакинского форума, Президент Азербайджана расценил участие в нем известных политических и общественных деятелей, других представителей из многих стран как показатель авторитета мероприятия.