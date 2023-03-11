Глобальная площадка, меняющая мир и политику: закулисье Бакинского форума

Проходящий в Баку X Глобальный Бакинский форум стал событием, которое по многим моментам и аспектам повлияет на геополитические процессы как в регионе, так и на пространствах, далеких от нашей страны. В то же время Бакинский форум определил новые перспективы сотрудничества Востока и Запада в плоскости энергетического сотрудничества, экономического партнерства и взаимоотношений в финансовой сфере.

Кроме того, Азербайджан наряду с государствами региона и соседними с регионом странами обратился к мировому сообществу с конкретными, фактическими и серьезными месседжами.

Слоган форума - "Мир сегодня: вызовы и надежды". На фоне проблем, с которыми сталкивается человечество в глобальном масштабе, проблем, требующих решения, и вызовов, решение которых должно осуществляться как можно быстрее, надежды, ожидания и, самое главное, план действий стали факторами особой важности.

Рассмотрим основные моменты Бакинского форума:

1. Национальное самоопределение и независимость. Выступление на форуме главы государства Тимор-Лесте Жозе Мануэля Рамуша-Орта, в котором он рассказал о важных проблемах, угрожающих глобальному мировому порядку, в том числе о перспективах обеспечения безопасности и мира во всем мире, стало голосом государств, которые считаются частично новосозданными на политической карте мира. Рамуш-Орта - второй президент Тимора Лесте, известного также как "Восточный Тимор", не просто обычный политик или государственный деятель. Он - один из основателей и руководителей организации FRETİLİN, которая организовала борьбу тиморцев за независимость, и также является лауреатом Нобелевской премии мира.

Приглашение Рамуша-Орта на Бакинский форум и предоставление ему возможности для выступления можно и нужно считать инновационным поворотом во внешней политике Азербайджана, а также новым поворотным этапом, подразумевающего под собой реализацию новой фазы в системе международных отношений.

Жозе Мануэль Рамуш-Орта, один из лидеров национально-освободительного движения Восточного Тимора, живая легенда тиморцев и, самое главное, влиятельный политик для всех народов региона Океании, которого можно рассматривать как пример симбиоза двух принципов, резко контрастирующих с международным правом и глобальной политикой.

Эти принципы являются политическими постулатами, такими как аксиома территориальной целостности государств и право на самоопределение нации.

Сочетание двух противоположных моментов может способствовать цивилизованному выживанию, нормальному существованию.

Восточный Тимор, ставший Тимор Лесте, является примером этого.

Азербайджан признает право любой нации на самоопределение и относится к нему с уважением. Но нация может определить свою судьбу в одном пространстве, один раз. То есть, если филиппинцы живут компактной общиной в Аргентине, сомалийцы - в Сингапуре, хуту - в Норвегии, сирийские арабы - в России, а русские - в Австралии, это далеко не повод, утверждать, что "это пространство - наши исторические земли,и мы самоопределяемся. Это не самоопределение, это - сепаратизм.

Армяне однажды самоопределились в современной истории, и сейчас у них есть свое государство - Армения. Если так, то их попытки инициировать "самоопределение" на территории любого другого государства априори считается беззаконием, сепаратизмом.

Азербайджан - многоконфессиональная, многонациональная страна. Права меньшинств в Азербайджане защищены Конституцией. Любой, кто знаком с реальной ситуацией в Азербайджане, может сказать, что Азербайджан - это страна, отличающаяся высокой религиозной и этнической терпимостью, где мирно и достойно проживают представители различных этнических групп, конфессий.

Что касается армянского меньшинства в Азербайджане, то, после подписания окончательного мирного соглашения с Арменией, они имеют все шансы успешно интегрироваться в азербайджанское общество и пользоваться всеми правами и возможностями, гарантированными Конституцией Азербайджана.

2. Низами Гянджеви и историческое наследие. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении отметил, что "Низами Гянджеви родился, жил, умер и похоронен в своем родном городе Гяндже – одном из древних городов Азербайджана. А его мудрость и талант символизируют мудрость и талант азербайджанского народа".

Бакинский форум, организованный Центром имени гениального азербайджанского поэта, не только становится геополитической "фабрикой идей" для региона, но и подчеркивает, что духовные и исторические ценности не менее важны, чем политические интересы.

Те, кто провозгласил или пытался сделать Низами Гянджеви персидским поэтом, стараются выдать свою ложь как императивную, игнорируя исторические факты.

Баку же, всей волей и решимостью заявляет, что не допустит таких манипуляций, поскольку всецело владеет своей культурой, историей и наследием.

В то же время такая позиция официального Баку может считаться моделью для всех развивающихся государств. Учитывая, что историко-культурное наследие этих государств было намеренно искажено, жемчужины их культурного наследия были разграблены и вывезены в другие страны и сейчас выставлены в музеях, слова, прозвучавшие на Бакинском форуме и произнесенные о Гянджеви, являются вызовом в глобальном масштабе.

3. Энергетика и энергоносители. Между Азербайджаном и Европейским союзом была проведена серьезная работа по транспортировке энергоносителей, в частности, по диверсификации рынка углеводородного снабжения, увеличению количества источников поставок природного газа и сырой нефти в Европу.

Так, Азербайджан и Европейская Комиссия подписали меморандум о взаимопонимании в области энергетики. Меморандум подписали в Баку председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Президент Ильхам Алиев. Этот меморандум в настоящее время реализуется. Напомним, что Азербайджан значительно увеличил свои поставки природного газа и общий экспорт газа в Европу. Если в 2021 году Азербайджан экспортировал в общей сложности 19 миллиардов кубометров газа, то в этом году он превысит 24 миллиарда кубометров, и как минимум половина из них будет транспортироваться в Европу.

После начала процессов в Украине у Европейского Союза возникли серьезные проблемы с поставками природного газа. На помощь Брюсселю пришел Баку, и в настоящее время Азербайджан расширяет экспортные газопроводы.

Поставки по TANAP планируется увеличить с 16 до 32 миллиардов кубометров, по TAP - с 10 до 20 миллиардов кубометров. И не случайно Европейская комиссия называет Азербайджан надежным партнером.

А в декабре прошлого года в Бухаресте Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния в присутствии председателя Европейской комиссии подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии. Согласно документу, из Азербайджана в Европу будет проложена линия электропередачи от морских ветроэнергетических станций. Часть этой линии электропередачи будет проложена по дну Черного моря. Таким образом, энергетическая карта Европы претерпит радикальные изменения. С вводом на этой карте в эксплуатацию различных газовых и нефтепроводных маршрутов, Азербайджан будет обеспечивать "старый континент "зеленой энергией".

В Азербайджане из солнечной и ветровой энергии будет произведено 25 гигаватт зеленой энергии, наша страна станет важным поставщиком и игроком на международном рынке зеленой энергии. Наряду со всем этим Азербайджан готовится к экспорту зеленого водорода. Международная финансовая корпорация (IFC) завершила итоговую оценку ветроэнергетического потенциала нашей страны на Каспийском море. Вывод - у нас ресурс в 157 гигаватт. А на суше есть потенциал еще в 40 гигаватт.

В области возобновляемой, зеленой энергии, которая является будущим мирового энергетического рынка, Азербайджан полон решимости занять одну из лидирующих позиций.

4. Восток и Запад. Мировой порядок, распавшийся на лагеря после Второй мировой войны, еще больше раскололся в годы "холодной войны". После окончания "холодной войны" мы сейчас являемся свидетелями самого острого и жестокого противостояния между Западом и Востоком, "Золотым миллиардом" и "Глобальным Югом".

На первый план вышла деятельность Движения неприсоединения, создавшего мост между позициями, между идеологиями, ставшими безжалостными конкурентами, и работой, направленной на нормализацию ситуации. "Бандунгские принципы", составляющие идейную основу этой структуры, то есть мир, сотрудничество, уважение территориальной целостности и суверенитета, а также неприкосновенность границ, составили основное содержание выступлений, панельных дискуссий на Бакинском форуме.

5. Сторонник и конкурент Мюнхенской конференции. Международная конференция по безопасности (Münchener sicherheitskonferenz), проходящая в Мюнхене с февраля 1963 года, считается основным форумом для дипломатических и непротокольных дискуссий по вопросам внешней политики, глобальной геополитики, безопасности и обороны.

Однако в последнее время Бакинский глобальный форум стал и сторонником, и конкурентом Мюнхенской конференции. Хотя на первый взгляд это может показаться парадоксальным, но так оно и есть: если в Мюнхене обычно обсуждаются вызовы интересам других государств через призму интересов крупных государств и мировых сверхдержав, то на Бакинском форуме это диаметрально противоположная ситуация - собравшиеся в столице Азербайджана нынешние и бывшие главы государств, правительств, авторитетные эксперты и аналитики, политические и общественные деятели стремятся обеспечить согласование геополитических интересов с интересами народов.

Бакинский форум, поддерживающий Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, является конкурентом геополитического мероприятия в Германии в доведении до мирового масштаба голоса развивающихся государств и народов, требующих гарантий своих прав.

Причина очевидна.

Бакинский глобальный форум - это надежда на вызовы, стоящие перед народами и государствами.

Как и понятно из слогана мероприятия...