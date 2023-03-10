На X Глобальном Бакинском форуме обсуждены факторы, создающие проблему миграции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды", проходящий в столице Азербайджана, 10 марта продолжил работу панельными заседаниями.

Как сообщает в пятницу Trend, пятое панельное заседание в рамках форума было посвящено теме "Миграция как симптом глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов".

На панельном заседании, посвященном причинам и путям решения проблемы миграции, являющейся одной из главных глобальных мировых проблем, модератором выступил бывший генеральный директор Швейцарского агентства по сотрудничеству в целях развития, член рабочей группы ООН по вопросам ИКТ, бывший председатель Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, президент платформы Globethics.net Вальтер Фуст.

Он отметил, что миллионы людей во всем мире покидают свою родину и направляются в другие страны в поисках лучшей жизни и образования. Конфликты и войны, тяжелые условия жизни, изменение климата все больше увеличивают количество мигрантов. Вальтер Фуст рассказал о том, как миграционный вопрос стал одной из глобальных проблем мира и о роли интеграции в решении этой проблемы. Отметив, что наибольший миграционный поток наблюдается в Западную Европу, он добавил, что в последние годы 200 тысяч мигрантов вернулись в свои страны.

Бывший премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма, говоря об опыте своей страны в решении проблемы миграции, сказала, что после 1990 года Латвию покинули 600 тысяч человек. Причиной этого стали проблемы, с которыми сталкивались люди в советское время, экономические трудности. Она отметила, что ее страна смогла сбалансировать эту проблему только в 2021 году. Однако в связи с войной в Украине в Латвию прибыло значительное количество беженцев.

Бывший премьер-министр Молдовы Кирил Габурич подчеркнул, что многие страны пострадали в связи с проблемой миграции. Он отметил, что 30 процентов населения его страны мигрировали в другие страны: “Многие из этих мигрантов были людьми, которые могли внести свой вклад в развитие нашей страны. За последние годы Молдова приняла более миллиона беженцев”.

Было подчеркнуто, что для решения проблемы миграции необходимо в первую очередь изучить породившие ее причины. Экс-премьер-министр выступил с предложением разработать глобальный проект по решению данной проблемы.

Выступая на панельном заседании, начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов сказал, что в результате военной агрессии Армении более миллиона азербайджанцев покинули родные места. После восстановления своей территориальной целостности Азербайджан приступил к обеспечению их возвращения на родные земли.

Отмечая рост числа мигрантов в мире в результате изменения климата, бедности, конфликтов, глава Государственной миграционной службы сказал, что этот вопрос составляет глобальную повестку дня. Он отметил, что пандемия COVID-19 также оказала влияние на рост миграции. Гусейнов подчеркнул важность солидарности и применения международных документов для решения этой проблемы.

Бывший министр иностранных дел Колумбии Мария Ангела Ольгин отметила важность поддержки стран Латинской Америки. По ее словам, в решении проблемы миграции должны быть задействованы также НПО. Ольгин отметила важность рассмотрения проблемы миграции как гуманитарного вопроса, рассказала о проблемах, с которыми сталкивается ее страна, и о путях выхода из них. Она подчеркнула необходимость незамедлительного реагирования на проблему миграции.

Поблагодарив Азербайджан за организацию Глобального Бакинского форума и гостеприимство, бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдельазиз бин Осман аль-Тувейджри остановился на проблемах миграции в мире и отметил, что в некоторых странах люди покидают родину из-за войн и экономических трудностей. Он подчеркнул роль международного сотрудничества в решении вопросов, связанных с миграцией.

Бывший президент Эквадора Розалия Артеага Серрано сказала, что 50 процентов беженцев в мире составляют женщины, что связано с насилием в отношении женщин. Она отметила, что необходимо обеспечить равенство и возможности трудоустройства, чтобы люди не покидали свою родину. Бывший президент Эквадора сказала, что в ее стране приняты эффективные законы о миграции.

Генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Махмуд Абдельсалам в своем выступлении призвал государства мира положить конец расизму и дискриминации, что будет способствовать решению проблемы миграции. Выразив удовлетворение своим участием в X Глобальном Бакинском форуме для обсуждения путей решения проблем, с которыми сталкивается мир, генеральный секретарь сказал, что в вопросах миграции не должны быть забыты арабские и африканские страны. "Люди покидают свои страны из-за экономического кризиса, изменения климата и других причин. Некоторые мигранты вносят большой вклад в экономику стран, в которые они переезжают. Среди мигрантов есть и очень образованные люди. Есть также некоторые страны, которые не хотят защищать беженцев. Мы должны объединиться для решения этой проблемы, работать во имя международной солидарности”, - подчеркнул он.

Панельное заседание продолжилось обсуждениями.

Отметим, что в Глобальном Бакинском форуме принимают участие около 360 делегатов из 61 страны, в том числе 4 президента, 2 премьер-министра, 6 спикеров и министров, руководители 5 структур ООН, 25 экс-президентов, 21 экс-премьер-министров, заместители министров иностранных дел 23 стран.

Х Глобальный Бакинский форум, проходящий под патронажем Президента Азербайджанской Республики и организованный Международным центром Низами Гянджеви, завершит свою работу 11 марта.