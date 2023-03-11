Азербайджанская армия примет все необходимые решительные меры для пресечения любой провокации - министр обороны

БАКУ/Trend/ - 11 марта состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, передает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

Как сообщается, в совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, командиры воинских объединений, а также посредством видеосвязи - командиры воинских соединений.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и сынов Родины, ставших шехидами во имя свободы и территориальной целостности наших земель.

Министр обороны довел до участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

На совещании была подробно проанализирована оперативная обстановка по всей протяженности условной азербайджано-армянской государственной границы и в Карабахском экономическом районе.

Была отмечена недопустимость неоднократно наблюдавшихся подразделениями азербайджанской армии военных перевозок для незаконных армянских вооруженных формирований, оставшихся на суверенных территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, и ротации живой силы.

Министр обороны отметил, что непрерывное наблюдение за действиями противника, в том числе незаконных армянских вооруженных формирований, должно продолжаться и впредь. Подчеркивалось, что нашей армией должны быть приняты превентивные меры против вероятных угроз со стороны Армении, пытающейся искусственно создать напряженность в регионе, и, в случае необходимости, - адекватные ответные меры.

Было отмечено, что азербайджанская армия примет все необходимые решительные меры для предотвращения любой провокации.

Генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные поручения по изучению личным составом принятых на вооружение оружия и боевой техники и их эффективному применению при выполнении боевых задач.

В целях повышения профессионализма военнослужащих и боеспособности подразделений была отмечена важность уделения особого внимания организации учений в соответствии с условиями реального боя.

Подчеркивалась важность соблюдения правил безопасности и принятия необходимых противопожарных мер при выполнении служебно-боевых задач.

Были даны конкретные поручения о поддержании в дни празднования Новруза высокого уровня боевой готовности подразделений и повышении бдительности личного состава, привлеченного к боевому дежурству.

Затем были заслушаны доклады о мероприятиях, проводимых в азербайджанской армии в соответствии с планом, утвержденным министром обороны в связи с исполнением распоряжения Президента Азербайджанской Республики об объявлении 2023 года «Годом Гейдара Алиева», даны указания соответствующим должностным лицам о продолжении работы в этом направлении.

Министр обороны довел до участников совещания свои требования в связи с социально-бытовыми условиями и медицинским обеспечением военнослужащих.

Дав указания о поддержании высокого уровня морально-психологического состояния и боевого духа в азербайджанской армии, министр подчеркнул важность постоянного внимания и проявления заботы о личном составе.

В заключение были даны соответствующие указания о повышении интенсивности мероприятий инженерного обеспечения, выполняемых на освобожденных территориях.