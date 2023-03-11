Подробно проанализирована оперативная обстановка в Карабахском экономическом районе - минобороны

БАКУ/Trend/ - Подробно проанализирована оперативная обстановка по всей протяженности условной азербайджано-армянской государственной границы и в Карабахском экономическом районе. Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает в субботу Trend.

Как сообщается, 11 марта состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Была отмечена недопустимость неоднократно наблюдавшихся подразделениями азербайджанскойармии военных перевозок для незаконных армянских вооруженных формирований, оставшихся на суверенных территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, и ротации живой силы.

Министр обороны отметил, что непрерывное наблюдение за действиями противника, в том числе незаконных армянских вооруженных формирований, должно продолжаться и впредь. Подчеркивалось, что нашей армией должны быть приняты превентивные меры против вероятных угроз со стороны Армении, пытающейся искусственно создать напряженность в регионе, и, в случае необходимости, - адекватные ответные меры.

Было отмечено, что азербайджанская армия примет все необходимые решительные меры для предотвращения любой провокации.