До сих пор нет информации о двух гражданах Азербайджана, находившихся в зоне землетрясения в Турции – МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - До сих пор нет информации о двух гражданах Азербайджана, находившихся в зоне землетрясения в Турции, их поиски продолжаются.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Отмечается, что в Турции в рамках мер поддержки граждан Азербайджана, пострадавших в результате землетрясения, 10 марта была проведена последняя запланированная эвакуация граждан нашей страны и ближайших членов их семей из зоны землетрясения.

Таким образом, всего со дня землетрясения было эвакуировано 686 человек.

"Соответствующими государственными учреждениями были приняты меры по оказанию необходимой медицинской, гуманитарной и психологической помощи нашим гражданам и членам их семей, эвакуированным из Турции, а при необходимости - по размещению этих лиц в пунктах временного размещения.

До сих пор не удалось получить информацию о 2 гражданах Азербайджана, их поиски продолжаются.

Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате землетрясения", - говорится в сообщении.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошли еще несколько землетрясений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)