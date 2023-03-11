Армяне незаконно провозят в Карабах военные грузы в сопровождении российских миротворцевв (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Техническими средствами наблюдения подразделений азербайджанской армии было зафиксировано очередное передвижение военных транспортных средств, перевозящих личный состав ВС Армении и незаконных армянских вооруженных формирований в сопровождении российского миротворческого контингента по дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На представленных видеозаписях отчетливо видно, что передвижение военных транспортных средств подразделений ВС Армении и незаконных армянских вооруженных формирований по указанному маршруту сопровождается боевой машиной БТР-82А, принадлежащей российскому миротворческому контингенту. Видеофиксация также демонстрирует как миротворцы осуществляют меры по обеспечению безопасности личного состава незаконных армянских вооруженных формирований, доставленного на боевые позиции.

Заявляем, что перевозка военных грузов из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана должна быть немедленно прекращена, а незаконные армянские вооруженные формирования должны быть разоружены и в кратчайшие сроки выведены с нашей территории.

Командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, должно осознавать свою ответственность в этом процессе и обязано выполнять возложенные на него обязательства.

Подобные незаконные действия, которые происходят регулярно, требуют создания пограничного контрольно-пропускного пункта, на азербайджано-армянской границе (Лачинская дорога).

(Перевод: Фидан Мустафаева)