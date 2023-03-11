Азербайджанские волонтеры возвращаются из Турции (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Представители молодежных волонтерских организаций Азербайджана, выполняющие добровольческую миссию в зоне землетрясения в Турции, исполнили свой братский долг и возвращаются на родину.

Как сообщили в субботу Trend в Фонде молодежи Азербайджана, в течение месяца азербайджанская делегация, состоящая в общей сложности из 150 волонтеров, оказала различные гуманитарные услуги десяткам тысяч пострадавших. Следует отметить, что эта деятельность запомнится как самая крупная волонтерская миссия азербайджанских добровольцев, как по времени, так и по количеству предоставленной гуманитарной помощи зарубежной стране.

Представители турецкого Молодежного фонда (TÜGVA), турецкие волонтеры, местные жители, в том числе дети, ставшие друзьями наших волонтеров в городе Кахраманмараш, приняли участие в церемонии проводов наших волонтеров, выразили им благодарность, высоко оценили деятельность нашей молодежи в зоне землетрясения и пожелали им успешного пути. Представители TÜGVA выразили восхищение решимостью азербайджанских волонтеров, с которыми они работали плечом к плечу, и отметили, что это является примером истинного братства.

Отметим, что сразу после землетрясения, произошедшего в Турции и повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы, к масштабным мероприятиям, проводимым Азербайджанским государством по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью оказания помощи братской стране, к мерам поддержки осуществляемым нашим народом, присоединилась и молодежь - волотеры Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)