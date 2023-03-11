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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович

Политика Материалы 11 марта 2023 12:52 (UTC +04:00)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович

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БАКУ /Trend/ - 11 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего Президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.

Как сообщает Trend, на встрече было затронуто значение Х Глобального Бакинского форума, подчеркнуто, что количество авторитетных гостей, участвующих в этом мероприятии, с каждым годом растет. Было отмечено, что эта международная платформа играет очень важную роль с точки зрения обсуждения актуальных вопросов мировой повестки дня.

В ходе беседы говорилось о встречах главы нашего государства с бывшим Президентом Хорватии, было отмечено успешное развитие азербайджано-хорватских двусторонних связей.

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