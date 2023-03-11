Президент Ильхам Алиев: Мы видим весьма практические результаты азербайджано-болгарского стратегического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Мы видим весьма практические результаты нашего стратегического сотрудничества.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал 11 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с Президентом Болгарии Руменом Радевым в формате видеоконференции.

"Прежде всего, благодарю за Ваш визит для участия в этом важном мероприятии. Ваше личное участие повышает уровень Глобального Бакинского форума, и я, конечно, уверен, что Вы внесете важный вклад в потенциал этого международного мероприятия. Я также с удовлетворением вспоминаю наши встречи в Софии – во время моего официального визита в прошлом году и на церемонии открытия интерконнектора. За период, минувший с того времени, работа успешно продвигается, и мы видим весьма практические результаты нашего стратегического сотрудничества. Еще раз добро пожаловать", - сказал глава государства.