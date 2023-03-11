Награждены военнослужащие Внутренних войск Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана за отличие при исполнении служебных обязанностей, а также задач, поставленных перед воинской частью.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За отличие при выполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, наградить следующих военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:
медалью «За Отчизну»
Мамедова Эльчина Али оглу – полковника
Захидова Айдына Тофиг оглу – полковника
медалью «За военные заслуги»
Алиева Афгана Заман оглу – полковника
Агамалыева Алмаса Билал оглу – полковника-лейтенанта
Багирова Заура Гаджи оглу – полковника-лейтенанта
Алиева Эльшада Вели оглу – полковника-лейтенанта
Ильдырымова Сахавата Гафар оглу – полковника-лейтенанта
Пашаева Азера Гафар оглу – полковника-лейтенанта
Губатова Неймата Шарафеддин оглу – майора
Манджанова Расима Абдулкерим оглу – майора
Юсубова Этибара Гаджимурад оглу – майора
Мусазаде Тургая Мамед оглу – капитана", - говорится в распоряжении.