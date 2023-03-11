Награждены военнослужащие Внутренних войск Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана за отличие при исполнении служебных обязанностей, а также задач, поставленных перед воинской частью.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За отличие при выполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, наградить следующих военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

медалью «За Отчизну»

Мамедова Эльчина Али оглу – полковника

Захидова Айдына Тофиг оглу – полковника

медалью «За военные заслуги»

Алиева Афгана Заман оглу – полковника

Агамалыева Алмаса Билал оглу – полковника-лейтенанта

Багирова Заура Гаджи оглу – полковника-лейтенанта

Алиева Эльшада Вели оглу – полковника-лейтенанта

Ильдырымова Сахавата Гафар оглу – полковника-лейтенанта

Пашаева Азера Гафар оглу – полковника-лейтенанта

Губатова Неймата Шарафеддин оглу – майора

Манджанова Расима Абдулкерим оглу – майора

Юсубова Этибара Гаджимурад оглу – майора

Мусазаде Тургая Мамед оглу – капитана", - говорится в распоряжении.