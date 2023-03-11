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Румен Радев пригласил Президента Ильхама Алиева посетить Болгарию с официальным визитом

Политика Материалы 11 марта 2023 14:09 (UTC +04:00)
Румен Радев пригласил Президента Ильхама Алиева посетить Болгарию с официальным визитом

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БАКУ/Trend/ - Президент Болгарии Румен Радев пригласил Президента Ильхама Алиева посетить его страну с официальным визитом.

Приглашение было с благодарностью принято.

На встрече, проведенной в формате видеоконференции, были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, поставок природного газа, сельского хозяйства и в других областях.

Был отмечен вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, затронут вопрос строительства нового газового коннектора в Европе. Была подчеркнута важность состоявшегося в прошлом месяце 1-го Министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку, отмечалось, что Азербайджан становится важной страной, поставляющей зеленую энергию в Европу.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам увеличения объемов транзитных грузов из Болгарии в страны Центральной Азии через территорию Азербайджана в рамках сотрудничества в транспортной сфере.

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