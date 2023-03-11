Работа по восстановлению прежнего облика города Шуша идет быстрыми темпами - Исмаил Исмаилов (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Работа по восстановлению прежнего облика города Шуша идет быстрыми темпами.

Об этом сказал в субботу Trend ведущий специалист отдела по связям с общественностью Управления государственного заповедника города Шуша Исмаил Исмаилов.

По его словам, своеобразие архитектурных памятников города Шуша заключается как в стиле их создания, так и в каменных надписях, свидетельствующих о том, что это древний азербайджанский город. "Еще в 1977 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева постановлением Совета Министров Азербайджанской ССР историко-архитектурная часть города Шуша была объявлена заповедником. В то время наши памятники были с большой деликатностью отреставрированы. К сожалению, 8 мая 1992 года Шуша подверглась армянской оккупации при поддержке внешних сил, и с этого дня противник начал целенаправленно разрушать все памятники, которые находились в городе. Основная цель в разрушении памятников заключалась в том, чтобы город утратил следы принадлежности Азербайджану. Данный процесс продолжался во время всего периода оккупации, и в результате эта архитектурная жемчужина превратилась в руины.

Под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева наша армия одержала историческую Победу в 44-дневной войне и мы вернули Шушу. При посещении освобожденного города стал очевиден масштаб разрушений. Не осталось ни одного здания, которое не было бы повреждено или разрушено", - сказал Исмаилов.

Он отметил, что есть достаточно материалов для восстановления прежнего облика города Шуша, от фотографий до архивных данных.

"Как известно, за короткое время на освобожденных от оккупации территориях были проведены масштабные работы, которые продолжаются и в настоящее время. Также ведется работа по восстановлению прежнего облика города Шуша. Эти работы проводятся за счет собственных средств Азербайджана. Восстановление памятников идет быстрыми темпами, и несколько памятников уже восстановлено. К ним можно отнести большую часть городских крепостных стен, дом-музей гениального Бюльбюля, исторические вымощенные камнем дороги, ведущие к Джыдыр дюзю, мавзолей Моллы Панаха Вагифа. Сейчас реставрируется большое количество памятников. Среди них мечеть Ашагы Говхар Ага, мечеть Юхары Говхар Ага, мечеть Саатлы, мечеть Тязя Мяхялля, Мамайи булагы, Ходжа Марджанлы булагы, усадебный комплекс Мехмандаровых и другие. Эти работы ведутся интенсивными темпами, что говорит о том, что в кратчайшие сроки прекрасная Шуша восстановит свой прежний облик", - сказал Исмаилов.

Говоря о строительстве новых зданий в Шуше, он отметил, что новые жилые дома будут готовы до конца текущего года, переселение населения будет осуществляться в соответствии с государственной программой.

(Перевод: Фидан Мустафаева)