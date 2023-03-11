Азербайджан передал Ирану ноту протеста из-за провокационного полета вдоль границы

БАКУ /Trend/ - 11 марта посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, ему вручена нота протеста, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

Как говорится в совместном заявлении МИД и минобороны Азербайджана, 11 марта 2023 года военный самолет, принадлежащий Исламской Республике Иран, с 09:44 до 10:26 непрерывно совершал полет вдоль азербайджано-иранской государственной границы, с направления Зангиланского района в направлении Билясуварского района, и обратно.

"Самолет пролетел в 3-5 км от государственной границы между двумя странами, а в некоторых случаях и над государственной границей. Такое приближение военного самолета Исламской Республики Иран к государственной границе между двумя странами и полет над пограничной линией, вопреки принятой на международном уровне практике заблаговременного оповещения соседнего государства о приближении военных самолетов к государственной границе, создают угрозу безопасности гражданской авиации и служат дальнейшему обострению двусторонних отношений", - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)