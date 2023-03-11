В Баку состоится международная конференция на тему борьбы с исламофобией (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 15-16 марта Бакинский международный центр мультикультурализма, Центр анализа международных отношений и Форум межрелигиозного диалога G20 проведут Международную конференцию на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященную Международному дню борьбы с исламофобией.

Как сообщили в субботу Trend в Бакинском международном центре мультикультурализма и Центре анализа международных отношений, основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и страны с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, эксперты международных организаций, представители духовенства и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, проявления исламофобии в некоторых странах Европы, а также исламофобию в мировых медиа.

Отметим, что дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)