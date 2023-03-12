Гейдар Алиев был выдающимся политическим деятелем глобального уровня - Байрам Бегай

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев был выдающимся политическим деятелем глобального уровня.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Албании Байрам Бегай, выступая на мероприятии на тему «Гейдар Алиев - 100: жизнь и наследие».

Он отметил, что есть лидеры, которые становятся выдающимися личностями для своей страны, народа, региона.

«Однако Гейдар Алиев был выдающейся личностью на мировом уровне. Гейдар Алиев занимал особое место среди мировых политических лидеров», - сказал Президент Албании.

Он подчеркнул, что благодаря деятельности Гейдара Алиева, Азербайджан преодолел трудности в период конфликта.

«Он провел реформы, наладил партнерские отношения и сумел завоевать доверие народа. Это непросто, особенно для стран, находящихся на переходном этапе, но Гейдар Алиев мудро справился с этой задачей. Азербайджан достиг значительных успехов за короткий период. Гейдар Алиев стал провидцем будущего Азербайджана. Я восхищаюсь гениальностью Гейдара Алиева»,- сказал Бегай.