Гейдар Алиев был бы очень рад, если бы увидел нынешний Азербайджан - Хикмет Четин

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев был бы очень рад, если бы увидел нынешний Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом заявил бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин, выступая на мероприятии на тему «Гейдар Алиев - 100: жизнь и наследие».

«Президент Гейдар Алиев мечтал о мире, он хотел видеть стабильный, процветающий регион. Мечтой Гейдара Алиева было, чтобы Азербайджан стал активным участником международного сообщества. Я уверен, что Гейдар Алиев был бы очень счастлив, если бы он увидел нынешний Азербайджан", - добавил он.