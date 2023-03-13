Между Парламентской сетью ДН и Межпарламентской ассамблеей АСЕАН подписан меморандум о взаимопонимании

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, в ходе рабочей поездки в столицу Королевства Бахрейн Манаму, встретилась с генеральным секретарём Межпарламентской ассамблеи АСЕАН, Сити Розаймериянти Дато Хаджи Абдул Рахман, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу парламента Азербайджана.

В ходе встречи был отмечен высокий уровень сотрудничества между азербайджанским парламентом и МПА АСЕАН, и упомянуто предоставление Милли Меджлису Азербайджана статуса наблюдателя в МПА АСЕАН в прошлом году. Также было сказано, что, в то время как обычно парламенты ждут 2-3 года для получения этого статуса, в случае с Азербайджаном соответствующее обращение нашей страны было одобрено незамедлительно.

Сахиба Гафарова, в качестве председателя Парламентской сети Движения Неприсоединения, отметила заинтересованность Сети в налаживании активных связей с межпарламентскими структурами, включая МПА АСЕАН. Говоря о деятельности ПС ДН, спикер Милли Меджлиса отметила широкую поддержку международного сообщества значимым инициативам, с которыми президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил в качестве председателя ДН. Учрежденная по одной из этих инициатив Парламентская сеть ДН привлекает к себе растущее международное внимание.

Сахиба Гафарова рассказала собеседнице о учредительном собрании Сети в 2021 году в Мадриде, о проведенной в Баку первой конференции новой структуры, о подготовке к предстоящей завтра в бахрейнской столице её второй конференции, расширяющемся сотрудничестве Сети с другими межпарламентскими организациями. ПС ДН уже обладает статусом наблюдателя в трёх межпарламентских организациях - Азиатской Парламентской ассамблее, Парламентском союзе государств-членов Организации Исламского Сотрудничества и Арабском Парламенте.

Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи АСЕАН высоко оценила успешное председательство Азербайджана в Парламентской сети Движения Неприсоединения, указав также на широкое международное одобрение шагов, предпринимаемых нашим государством для обеспечения институционального развития Сети.

Далее состоялся обмен мнениями о прочих вопросах, представляющих интерес для обеих сторон. Встреча завершилась подписанием меморандума о взаимопонимании между Парламентской сетью Движения Неприсоединения и Межпарламентской ассамблеей АСЕАН.