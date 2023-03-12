Сахиба Гафарова разоблачила ложь спикера парламента Армении

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова выступила на Второй конференции Парламентской сети Движения неприсоединения и 146-й Ассамблее Межпарламентского союза.

Спикер парламента Армении Ален Симонян, выступая перед спикером парламента Азербайджана, остался верен своей армянской натуре и оклеветал Азербайджан. Однако на этот раз на его ложные заявления был дан должный ответ. Так, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в своем выступлении разоблачила ложь армянского спикера, сообщили Trend в пресс-службе парламента Азербайджана.

Спикер Сахиба Гафарова в своем выступлении заявила, что в результате проводимой Арменией политики оккупации и этнических чисток более миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами с оккупированных территорий Азербайджана и беженцами из Армении. Во время оккупации Армения стерла с лица земли наши города и села, осквернила исторические, культурные и религиозные объекты Азербайджана. Как и на оккупированных азербайджанских территориях, Армения уничтожила все исторические и религиозные памятники, принадлежавшие западным азербайджанцам, веками жившим на территории современной Армении. Все это спикер расценила как открытое проявление нетерпимости и ненависти со стороны моноэтнического армянского государства.

Глава парламента Азербайджана заявила, что, несмотря на горькие последствия многолетней оккупации, сразу после освобождения своих территорий от оккупации в 2020 году Азербайджан выступил с инициативой мирной повестки дня и нормализации азербайджано-армянских отношений. Эта повестка дня основана на 5 принципах международного права. Несмотря на это, помимо введения в заблуждение международного сообщества ложной информацией, Армения не выполняет взятые на себя обязательства и продолжает незаконную перевозку оружия и мин на территорию Азербайджана и ротацию личного состава.

Сахиба Гафарова отметила, что высказывания спикера парламента Армении являются очередным проявлением фальсификации, осуществляемого Ереваном.

Спикер Милли Меджлиса отметила, что сожалеет о выступлении представителя одной из самых моноэтнических стран мира, известной своей агрессивной, дискриминационной и нетерпимой политикой, относительно важной темы мирного сосуществования и инклюзивного общества, вынесенной на обсуждение в Ассамблее.

Подчеркнув, что спикер парламента Армении перечислил национальные меньшинства, проживающие в его стране, и якобы предоставленные им права, Сахиба Гафарова сказала, что удивительно, что он не упомянул о насильственном изгнании в азербайджанцев из Армении, где они проживали веками, и что последний этап в конце 1980-х годов привел к изгнанию более 300 000 азербайджанцев.

Говоря о том, что азербайджанцы, изгнанные из Армении, имеют право вернуться в свои дома, спикер парламента Азербайджана подчеркнула, что это право закреплено во Всеобщей декларации прав человека и других международных актах. Армения должна создать условия для безопасного и достойного возвращения этих азербайджанцев в свои дома и обеспечить их индивидуальные и коллективные права после их возвращения.

Сахиба Гафарова, коснувшаяся того факта, что представитель Армении без зазрения совести высказал мнение, что его страна не имеет территориальных претензий ни к одной стране, еще раз напомнила, что Армения оккупировала территории Азербайджана почти 30 лет. С другой стороны, Армения продолжает держать свои вооруженные силы на международно признанных территориях Азербайджана, нарушая трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября 2020 года.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что представитель Армении не постеснялся озвучить намеренно ложные и сфабрикованные цифры о численности армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана. Руководство Азербайджана неоднократно заявляло, что все 25 тысяч граждан Азербайджана армянского происхождения будут пользоваться такими же правами, как и другие наши граждане. Хорошо известная мультикультурная и толерантная политика и традиции Азербайджана являются тому доказательством.

Полностью отвергая необоснованные утверждения спикера парламента Армении о якобы «блокаде» Лачинской дороги, спикер Милли Меджлиса указала, что Лачинская дорога открыта для беспрепятственного проезда всех гражданских и гуманитарных транспортных средств, и этот факт подтверждают и соответствующие международные организации, действующие в этом районе.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азербайджан соблюдает взятые на себя обязательства, и в то же время привержен обеспечению реализации прав своих граждан и выполнению их законных требований.