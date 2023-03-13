Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 6-11 марта в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены 11 противопехотных, 37 противотанковых мин и 328 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 754 гектара, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)