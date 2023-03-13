Омбудсмен подготовила отчет по результатам расследования в связи с массовыми захоронениями в Эдилли

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева продолжает работу по информированию мировой общественности о фактах грубых нарушений норм международного гуманитарного права в результате политики Армении в отношении азербайджанцев на почве этнической ненависти, сообщили в понедельник Trend в Аппарате Омбудсмена.

В период Первой Карабахской войны (1988-1994 годы) против азербайджанцев, захваченных в плен и взятых в заложники Арменией, были совершены многочисленные военные преступления и преступления против человечности. Подтверждением тому служит тот факт, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в том числе в селе Эдилли Ходжевендского района, обнаружены массовые захоронения убитых с применением различных жестоких пыток людей. В связи с этим в рамках миссии омбудсмена по установлению фактов специализированной группой, состоящей из сотрудников Аппарата омбудсмена, было проведено расследование на месте массовых захоронений в селе Эдилли и подготовлен отчет, содержащий неопровержимые факты. В отчете содержится призыв к международным организациям проявить решительную позицию по вопросам принятия неотложных мер для прояснения судьбы наших соотечественников, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, передачи нашей стране оставшихся в живых, предоставления точных карт мест массовых захоронений лиц, убитых в период нахождения в плену и заложниках, карт заминированных территорий, а также мер юридической ответственности в отношении военно-политического руководства Армении за эти преступления.

Отчет адресован международным организациям, омбудсменам зарубежных стран, а также другим международным структурам, занимающимся защитой прав человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)