Президент Франции Эммануэль Макрон, который так любит говорить об "автономии, праве на национальное самоопределение и значении армянского языка" армян, проживающих в Ханкенди, который по площади меньше какого-либо из из районов Парижа, при этом ограничивает использование корсиканского языка, ускоряет процесс ассимиляции корсиканцев.

Стремление Парижа, не признающего права национальных меньшинств во Франции, но при этом так рьяно выступающего за армян, производит довольно трагикомический эффект. Требования корсиканцев об автономии и использовании родного языка Макрон называет "неприемлемыми, необоснованными и незаконными", но полностью поддерживает маразматические требования карабахских сепаратистов, "аргументируя", мол, "вы не понимаете, это совсем другое дело".

Полностью поддерживая армян вдалеке от Парижа, Макрон безжалостно подавляет требования корсиканцев.

...На французском острове Корсика запрещено использование корсиканского языка.

Об этом написал в Twitter специальный докладчик ООН по делам меньшинств Фернан де Варенн.

"Разрешение на использование только французского языка на Корсике является дискриминационным и нарушением международного права. Так, корсиканский язык запрещен, в то время как английский используется в государственных университетах", - подчеркнул представитель ООН.

Решение суда корсиканского города Бастия может стать началом новых и очень опасных процессов во Франции. Суд постановил запретить использование корсиканского языка в государственных учреждениях на острове Корсика.

В постановлении суда на острове, являющемся родиной Наполеона Бонапарта, со ссылкой на конституцию Франции подчеркивается, что "единственным языком, разрешенным к использованию при исполнении государственных обязанностей, является французский".

На корсиканском языке, близкородственном итальянскому, в настоящее время говорят около 150 тысяч человек. Родной язык корсиканцев внесен ЮНЕСКО в список языков, находящихся под угрозой исчезновения.

В решении суда говорится, что обычай разрешать использовать корсиканский язык на заседаниях Ассамблеи, являющейся местной законодательной структурой Корсики, "противоречит конституции, а потому запрещается". Также отмечается, что "кроме того, также противоречат конституции Франции местные правила, определяющие существование корсиканского языка".

Глава исполнительной власти на Корсике, префект Стефан Буйон подал иск против официального Парижа, требуя широкомасштабной автономии, а также свободного использования корсиканского языка на острове.

Президент Исполнительного совета острова Жиль Симени и председатель Ассамблеи Мари-Антуанетта Мопертюи подчеркнули в совместном заявлении, что недовольны решением суда города Бастия и подадут апелляцию: "Для сохранения и развития корсиканского языка ему должен быть предоставлен статус официального языка на острове, наряду с французским".

Партия "Core in fronte", борющаяся за независимость Корсики, расценила решение суда как "позор".

Решение о запрете корсиканского языка является не просто очевидным проявлением, а продолжением дискриминации национальных меньшинств, и особенно их языков, во Франции.

Так, к Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (Framework Convention for the protection of national minorities), принятой в Совете Европы 1 февраля 1995 года, не присоединились не только Монако и Андорра, но также Франция.

Национальное меньшинство, лишенное права говорить на своем родном языке, этим способом ассимилируется, ориентируется на забвение своих национальных ценностей, истории и культуры.

Франция подписала "Европейскую хартию региональных языков и языков национальных меньшинств", принятую в Совете Европы в 1992 году, но категорически избегает соблюдения условий документа.

По словам эксперта ООН по проблемам национальных меньшинств Риты Ижак, официальный Париж своим поведением и политикой ущемляет права национальных меньшинств: "Защита прав национальных и языковых меньшинств является одним из важнейших условий становления социально-политического стабильного общества, бесконфликтных и равноправных отношений между людьми в этом обществе".

Одним из факторов, усугубляющих проблему, является то, что корсиканский язык никогда не имел на Корсике даже статуса регионального языка. Представители властных кругов Франции заявляют, что если корсиканскому языку будет предоставлен официальный статус, то эльзасцы также захотят получить официальный статус для эльзасского языка, а жители Бретани - для бретонского языка. "Такие процессы будут направлены против целостности и принципов государственности Франции", - заявили парижские чиновники.

Что касается требований корсиканцев о полномасштабной автономии, официальный Париж, еще не сформулировав конкретной позиции, пытается тянуть время, давая обещания.

Поскольку Эммануэль Макрон не собирается покидать свой пост и намерен вновь принять участие в президентских выборах, он нацелен на продолжение процесса умиротворения корсиканцев обещаниями об автономии до дня выборов, тем самым предотвращая возможные серьезные политические проблемы. А после выборов корсиканцам можно дать новые обещания.

В настоящее время основное препятствие в обсуждениях, а точнее в спорах между корсиканцами и Парижем об автономии связано с 11 корсиканцами, которых французские власти считают террористами.

Суд обвинил этих людей в политическом насилии на Корсике в 90-х годах 20 века. Корсиканцы, требовавшие независимости, в те годы взрывали бомбы, устраивали перестрелки. 3 из 11 корсиканцев - Иван Колонна, Пьер Алессандри и Ален Ферран - были обвинены в убийстве префекта Клода Эриньяка в административном центре Аяччо в 1998 году. Фронт национального освобождения Корсики (FLNC) не исключил возврата к прежней вооруженной тактике в случае невыполнения требований.

Макрон хотя и заявляет о своем намерении начать переговоры, он скрывает то, что не собирается завершать процесс до президентских выборов.

Еще одна проблема, которая беспокоит корсиканцев - это искусственное изменение демографической ситуации на острове. Всего 7 процентов территории острова пригодно для сельскохозяйственных работ, еще 9 процентов - для создания фруктовых садов и виноградников. Центральная власть в Париже отдает эти земли не местным фермерам, а "пришлым", то есть людям, переселенным на остров из разных частей Франции. В настоящее время на Корсике официально более 23 тысяч "пришлых" покупают дома и плодородные земельные участки на льготной основе.

Две крупнейшие политические организации "Возродим Корсику" ("Femu a Corsica") и "Партия корсиканской нации" ("Partitu di a Nazione Corsa") решили еще больше усилить борьбу против Парижа.

Корсиканцы уверены, что Франция, позиционирующая себя как "защитник демократии, западных ценностей", говоря о "нарушении демократии" и "попрании прав человека" в разных странах мира, в действительности еще больше активизировала свою неоколониальную политику.

Неоднократный обман корсиканцев Эммануэлем Макроном, который постоянно терпит неудачи в геополитике и дипломатии, решения, направленные на фактический запрет корсиканского языка на острове, вынуждают корсиканцев к более жесткой борьбе.

Такие ошибки Макрона могут привести к серьезным последствиям.