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Президент Ильхам Алиев: Развитие Азербайджана позволило нам делать ставку на наши собственные ресурсы

Политика Материалы 13 марта 2023 22:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Развитие Азербайджана позволило нам делать ставку на наши собственные ресурсы

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БАКУ /Trend/ - Развитие Азербайджана позволило нам делать ставку на наши собственные ресурсы. Страна экономически независимая, и это было одной из основных целей нашего правительства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

«Мы фактически близки к завершению реализации наших проектов, финансируемых международными финансовыми институтами», - отметил глава государства.

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