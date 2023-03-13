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Президент Ильхам Алиев: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом

Политика Материалы 13 марта 2023 23:11 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом

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БАКУ /Trend/ - За последние двадцать лет наша экономика выросла более чем в три раза. Я думаю, что это можно считать мировым рекордом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

«И в то же время мы, основываясь на нашей стратегии сокращения прямых внешних заимствований, сократили объем внешнего долга. На 1 января 2023 года он составил менее 10 процентов ВВП. Так что это была цель, которую я поставил перед правительством несколько лет назад», - сказал глава государства.

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