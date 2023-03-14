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Президент Ильхам Алиев: У нас уже достаточно диверсифицированная география поставок газа

Политика Материалы 14 марта 2023 00:22 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: У нас уже достаточно диверсифицированная география поставок газа

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БАКУ /Trend/ - После начала российско-украинской войны мы получили запросы от более чем 10 европейских стран на поставку газа или увеличение существующих объемов поставок.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

«Мы делаем все, чтобы удовлетворить потребности наших партнеров. У нас уже достаточно диверсифицированная география поставок газа», - подчеркнул глава государства.

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