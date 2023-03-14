Президент Ильхам Алиев: У нас уже достаточно диверсифицированная география поставок газа

БАКУ /Trend/ - После начала российско-украинской войны мы получили запросы от более чем 10 европейских стран на поставку газа или увеличение существующих объемов поставок.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

«Мы делаем все, чтобы удовлетворить потребности наших партнеров. У нас уже достаточно диверсифицированная география поставок газа», - подчеркнул глава государства.