Президент Ильхам Алиев: Реализация программы «Великое возвращение» потребует много ресурсов

БАКУ /Trend/ - На реализацию программы «Великое возвращение» потребуется много ресурсов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

«Мы планируем реализовать проекты, основанные на абсолютно новых, современных стандартах. Мы уже объявили Карабах и Восточный Зангезур зоной «зеленой» энергии. Там будут только возобновляемые источники энергии, которые будут удовлетворять не только потребности населения и промышленности, но и станут очень полезны для остальной части страны», - отметил глава государства.