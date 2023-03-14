Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над обеспечением необходимых пропускных способностей для экспорта энергии

Политика Материалы 14 марта 2023 02:35 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над обеспечением необходимых пропускных способностей для экспорта энергии

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Потенциал возобновляемых источников ветряной и солнечной энергии в Азербайджане составляет примерно 200 гигаватт. Таким образом, сейчас мы уже работаем не только для того, чтобы продолжить привлекать иностранных инвесторов, но и чтобы обеспечить необходимые пропускные способности для экспорта этого объема.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости