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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Политика Материалы 14 марта 2023 10:32 (UTC +04:00)
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

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БАКУ /Trend/ - С вечера 13 марта до утра 14 марта позиции азербайджанской армии с перерывами подвергались обстрелу 19 раз, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Йухары Шорджа, Гараиман, Гюнешли Басаркечярского района и Гарашен Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Истису и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, Джагазур Лачинского района, Астаф и Тезекенд Дашкесанского района.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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